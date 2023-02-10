Росія знову атакує Україну: ворожі дрони помічені у кількох областях

Дрони-каміказде помічені у кількох областях

Російські війська розпочали чергову атаку проти України. У східних та південних областях помітили ворожі дрони.

Про це повідомляють моніторингові групи та місцеві чиновники.

Що відомо

Відомо, що російські дрони-камікадзе летять у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Станом на 20:20 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій та частково Миколаївській областях.

Згодом голова Миколаївської ОВА повідомив про збиття трьох дронів. Також про збиття трьох дронів на Одещині повідомляє моніторингова група.

Дрони летять на Київ

Близько 22 години у Києві, Київській та Черкаській областях була оголошена повітряна тривога. У мережі з'явилася інформація, що дрони-камікадзе летять у напрямку Києва.

Київська обласна адміністрація попередила про загрозу атаки дронами.

"Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи було чутно на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, у Кривому Розі, Харкові, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі тощо.

Повітряні сили вночі та зранку збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Загалом же росія здійснила 71 пуск крилатих ракет.

Крім того, вночі по Харківській та Запорізькій областях випустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.