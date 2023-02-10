Россия снова атакует Украину: вражеские дроны замечены в нескольких областях

Дроны-камиказде замечены в нескольких областях

Российские войска начали очередную атаку против Украины. В восточных и южных областях заметили вражеские дроны.

Об этом сообщают мониторинговые группы и местные чиновники.

Что известно

Известно, что российские дроны-камикадзе летят в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По состоянию на 20:20 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской и частично Николаевской областях.

Через некоторое время глава Николаевской ОВА сообщил о сбитии трех дронов. Также о сбитии трех дронов в Одесской области сообщает мониторинговая группа.

Дроны летят на Киев

Около 22 часов в Киеве, Киевской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога. В сети появилась информация, что дроны-камикадзе летят в направлении Киева.

Киевская областная администрация предупредила об угрозе атаки дронами.

"Киевщина! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 10 февраля российские войска запустили ракеты по территории Украины. Взрывы были слышны в Черкасской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кривом Роге, Харькове, Киеве, Хмельницком, Львове, Запорожье и т.д.

Воздушные силы ночью и утром сбили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе. В целом же россия совершила 71 пуск крылатых ракет.

Кроме того, ночью по Харьковской и Запорожской областям выпустили до 35 зенитных управляемых ракет С-300, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.