Росіяни атакували Марганець: загинули дві жінки, пошкоджені житлові будинки
Російські загарбники вдарили по місту Марганець на Дніпропетровщині. Наразі відомо про двох загиблих внаслідок обстрілу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Наслідки обстрілу
Очільник обласної адміністрації повідомив що внаслідок обстрілу загинули дві жінки 62 та 57 років.
За попередніми даними, ще чотири жінки та один чоловік постраждали.
Лисак також повідомив, що пошкоджені сім багатоповерхових та чотири приватні будинки, господарська споруда.
Наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, 10 березня окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків та ще троє отримали поранення.
Також протягом доби 9 березня ворог обстріляв приватні будинки, автівки та лінії електропередач на Дніпропетровщині.