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Росіяни атакували Марганець: загинули дві жінки, пошкоджені житлові будинки

15 березня 2023 18:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Наслідки обстрілу Марганця 15 березня
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники вдарили по місту Марганець на Дніпропетровщині. Наразі відомо про двох загиблих внаслідок обстрілу. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

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Наслідки обстрілу 

Очільник обласної адміністрації повідомив що внаслідок обстрілу загинули дві жінки 62 та 57 років. 

За попередніми даними, ще чотири жінки та один чоловік постраждали.

Лисак також повідомив, що пошкоджені сім багатоповерхових та чотири приватні будинки, господарська споруда. 

Наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Наслідки обстрілу Марганця 15 березня

Наслідки обстрілу Марганця 15 березня

Наслідки обстрілу Марганця 15 березня

Наслідки обстрілу Марганця 15 березня

Наслідки обстрілу Марганця 15 березня

Нагадаємо, 10 березня окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків та ще троє отримали поранення.

Також протягом доби 9 березня ворог обстріляв приватні будинки, автівки та лінії електропередач на Дніпропетровщині.

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