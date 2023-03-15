Россияне атаковали Марганец: погибли две женщины, повреждены жилые дома

Последствия обстрела Марганца 15 марта

Российские захватчики ударили по городу Марганец в Днепропетровской области. Пока известно о двух погибших в результате обстрела.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Последствия обстрела

Глава областной администрации сообщил, что в результате обстрела погибли две женщины 62 и 57 лет.

По предварительным данным, еще четыре женщины и один мужчина пострадали.

Лисак также сообщил, что повреждены семь многоэтажных и четыре частных дома, а также хозяйственное сооружение.

Пока информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, 10 марта оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину Днепропетровской области. В результате российской атаки погибли двое мужчин и еще трое получили ранения.

Также в течение суток 9 марта враг обстрелял частные дома, автомобили и линии электропередач на Днепропетровщине.