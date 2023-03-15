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Россияне атаковали Марганец: погибли две женщины, повреждены жилые дома

15 марта 2023 18:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Последствия обстрела Марганца 15 марта
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские захватчики ударили по городу Марганец в Днепропетровской области. Пока известно о двух погибших в результате обстрела.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Последствия обстрела

Глава областной администрации сообщил, что в результате обстрела погибли две женщины 62 и 57 лет.

По предварительным данным, еще четыре женщины и один мужчина пострадали.

Лисак также сообщил, что повреждены семь многоэтажных и четыре частных дома, а также хозяйственное сооружение.

Пока информация о последствиях атаки уточняется.

Последствия обстрела Марганца 15 марта

Последствия обстрела Марганца 15 марта

Последствия обстрела Марганца 15 марта

Последствия обстрела Марганца 15 марта

Последствия обстрела Марганца 15 марта

Напомним, 10 марта оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину Днепропетровской области. В результате российской атаки погибли двое мужчин и еще трое получили ранения.

Также в течение суток 9 марта враг обстрелял частные дома, автомобили и линии электропередач на Днепропетровщине.

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