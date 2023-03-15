Россияне атаковали Марганец: погибли две женщины, повреждены жилые дома
Российские захватчики ударили по городу Марганец в Днепропетровской области. Пока известно о двух погибших в результате обстрела.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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Последствия обстрела
Глава областной администрации сообщил, что в результате обстрела погибли две женщины 62 и 57 лет.
По предварительным данным, еще четыре женщины и один мужчина пострадали.
Лисак также сообщил, что повреждены семь многоэтажных и четыре частных дома, а также хозяйственное сооружение.
Пока информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, 10 марта оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину Днепропетровской области. В результате российской атаки погибли двое мужчин и еще трое получили ранения.
Также в течение суток 9 марта враг обстрелял частные дома, автомобили и линии электропередач на Днепропетровщине.