Росіяни 18 лютого атакували селище Невське на Луганщині: відео наслідків

Росіяни атакували селище на Луганщині: пошкоджено будинки, літня жінка отримала поранення
Російська окупаційна армія обстріляла селище Невське на Луганщині. Внаслідок обстрілу поранено літню жінку.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Подробиці обстрілу
Як повідомив Гайдай, росіяни здійснили обстріл деокупованого селище Невське у Сватівському районі сьогодні, 18 лютого, приблизно о 10 годині ранку.
"Зруйновано приватні будинки. Травмовано місцеву мешканку 84 років. Жінку доставлено до лікарні на Донеччину", – повідомив чиновник.
За інформацією Гайдая, у населеному пункті досі залишаються понад 100 людей.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росія не полишає спроб залякати мирне населення України. Лише за одну добу окупанти атакували 10 областей.
18 лютого окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькому. Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення. Також пошкоджено десять багатоповерхівок та заклади освіти.
Раніше в пресслужбі НАЕК "Енергоатом" повідомляли, що дві російські крилаті ракети пролетіли небезпечно близько від Південноукраїнської АЕС.