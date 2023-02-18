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Россияне атаковали поселок на Луганщине: повреждены дома, пожилая женщина получила ранения

18 февраля 2023 19:17
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне 18 февраля атаковали поселок Невское в Луганской области: видео последствий
Последствия обстрела Невского 18 февраля
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российская оккупационная армия обстреляла поселок Невское в Луганской области. В результате обстрела ранена пожилая женщина.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Подробности обстрела

Как сообщил Гайдай, россияне совершили обстрел деоккупированного поселка Невское в Сватовском районе сегодня, 18 февраля, примерно в 10 часов утра.

"Разрушены частные дома. Травмирована местная жительница 84 лет. Женщина доставлена в больницу на Донетчину", — сообщил чиновник.

По информации Гайдая, в населенном пункте до сих пор остаются более 100 человек.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что россия не оставляет попыток запугать мирное население Украины. Только за сутки кафиры атаковали 10 областей.

18 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкому. В результате обстрела два человека получили ранения. Также повреждены десять многоэтажек и учебные заведения.

Ранее в пресс-службе НАЭК "Энергоатом" сообщали, что две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС.

 

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