Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Росіяни хочуть відсудити у Volkswagen $350 млн, — Reuters arrow

Росіяни хочуть відсудити у Volkswagen $350 млн, — Reuters

11 квітня 2023 09:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Росіяни хочуть відсудити у Volkswagen 350 млн доларів
Volkswagen припинив роботу в росії одразу після вторгнення військ в Україну / Фото: Reuters
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У росії горьківський автозавод з Групи ГАЗ судиться з німецьким автоконцерном Volkswagen. Росіяни хочуть стягнути 28,4 млрд рублів або майже 350 млн доларів.

Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на картотеку арбітражних справ.

Читайте також:

Стан справ Volkswagen

Як зазначає агенція, позов, подробиць якого у картотеці немає, подали до суду Нижегородської області рф 7 квітня 2023 року.

Volkswagen припинив роботу в росії одразу після того, як Москва наказала ввести в Україну десятки тисяч військових. Компанія планує продати свої російські активи, включаючи автозавод у Калузі потужністю 225 тис. авто на рік, але поки не ухвалив рішення про продаж. Зараз перебуває в процесі подання заявки на схвалення продажу російськими державними органами.

Заводи Volkswagen у Калузі та Нижньому Новгороді зупинили виробництво з березня минулого року, а влітку компанія вирішила закрити нижегородський майданчик.

У березні суд заморозив активи компанії, проте у квітні це рішення було скасовано.

До цього Група ГАЗ, яка за договором надавала Volkswagen виробничий майданчик для збирання його машин, вимагала стягнути зі свого колишнього партнера 15,6 млрд рублів.

Що ще слід знати

Нагадаємо, у росії автомобільна промисловість серйозно постраждала від санкцій через війну в Україні. На тлі падіння виробництва покупці почали пересідати на вживані авто.

Раніше ми писали, що США шукають нові способи покарання російських олігархів. Зокрема, Мінфін спільно з Міністерством юстиції США зосереджують зусилля, аби ліквідувати лазівки, через які рф обходить санкції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB