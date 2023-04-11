Росіяни хочуть відсудити у Volkswagen 350 млн доларів

Volkswagen припинив роботу в росії одразу після вторгнення військ в Україну / Фото: Reuters

У росії горьківський автозавод з Групи ГАЗ судиться з німецьким автоконцерном Volkswagen. Росіяни хочуть стягнути 28,4 млрд рублів або майже 350 млн доларів.

Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на картотеку арбітражних справ.

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Як зазначає агенція, позов, подробиць якого у картотеці немає, подали до суду Нижегородської області рф 7 квітня 2023 року.

Volkswagen припинив роботу в росії одразу після того, як Москва наказала ввести в Україну десятки тисяч військових. Компанія планує продати свої російські активи, включаючи автозавод у Калузі потужністю 225 тис. авто на рік, але поки не ухвалив рішення про продаж. Зараз перебуває в процесі подання заявки на схвалення продажу російськими державними органами.

Заводи Volkswagen у Калузі та Нижньому Новгороді зупинили виробництво з березня минулого року, а влітку компанія вирішила закрити нижегородський майданчик.

У березні суд заморозив активи компанії, проте у квітні це рішення було скасовано.

До цього Група ГАЗ, яка за договором надавала Volkswagen виробничий майданчик для збирання його машин, вимагала стягнути зі свого колишнього партнера 15,6 млрд рублів.

Що ще слід знати

Нагадаємо, у росії автомобільна промисловість серйозно постраждала від санкцій через війну в Україні. На тлі падіння виробництва покупці почали пересідати на вживані авто.

Раніше ми писали, що США шукають нові способи покарання російських олігархів. Зокрема, Мінфін спільно з Міністерством юстиції США зосереджують зусилля, аби ліквідувати лазівки, через які рф обходить санкції.