Россияне хотят отсудить у Volkswagen 350 млн долларов

Volkswagen прекратил работу в россии сразу после вторжения войск в Украину / Фото: Reuters

В россии горьковский автозавод из Группы ГАЗ судится с немецким автоконцерном Volkswagen. Россияне хотят взыскать 28,4 млрд рублей или почти 350 млн долларов.

Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на картотеку арбитражных дел.

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Положение дел Volkswagen

Как отмечает агентство, иск, подробностей которого в картотеке нет, подали в суд Нижегородской области РФ 7 апреля 2023 года.

Volkswagen прекратил работу в россии сразу после того, как Москва приказала ввести в Украину десятки тысяч военных. Компания планирует продать свои российские активы, включая автозавод в Калуге мощностью 225 тыс. автомобилей в год, но пока не принял решение о продаже. Сейчас находится в процессе подачи заявки на одобрение продаж российскими государственными органами.

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде приостановили производство с марта прошлого года, а летом компания решила закрыть нижегородскую площадку.

В марте суд заморозил активы компании, однако в апреле это решение было отменено.

До этого Группа ГАЗ, которая по договору предоставляла Volkswagen производственную площадку для сборки его машин, потребовала взыскать со своего бывшего партнера 15,6 млрд рублей.

Что еще следует знать

Напомним, в россии автомобильная промышленность серьезно пострадала от санкций из-за войны в Украине. На фоне падения производства покупатели начали пересаживаться на подержанные автомобили.

Ранее мы писали, что США ищут новые способы наказания российских олигархов. В частности, Минфин совместно с Министерством юстиции США сосредотачивают усилия, чтобы ликвидировать лазейки, через которые россия обходит санкции.