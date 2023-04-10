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Росіяни на окупованих територіях почали вилучати у людей оригінали українських паспортів

10 квітня 2023 07:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тепер для отримання російського паспорта жителям окупованих територій необхідно здати оригінал паспорта громадянина України. 

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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Що відомо

Як зазначають у Генштабі, у місті Токмак Запорізької області з'явилася нова умова для отримання російського громадянства – необхідно здати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, а також відбитки пальців. 

"У місті Токмак російська окупаційна так звана "влада" повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонської області продовжує чинити опір примусовій паспортизації. Щоб змусити українців брати російський паспорт, окупанти погрожують фізичною розправою людям.

Також відомо, що російські окупаційні війська примушують працівників навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.

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