Россияне на оккупированных территориях начали изымать у людей оригиналы украинских паспортов

Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. Фото: ria.ru

Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Теперь для получения российского паспорта жителям оккупированных территорий нужно сдать оригинал паспорта гражданина Украины.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

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Что известно

Как отмечают в Генштабе, в Токмаке Запорожской области появилось новое условие для получения российского гражданства – необходимо сдать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении, а также отпечатки пальцев.

"В городе Токмак российская оккупационная так называемая "власть" сообщила, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук. При этом отмечается, что будут возвращать назад владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождение", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что местное население временно оккупированных территорий Херсонской области продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, оккупанты угрожают физической расправой людям.

Также известно, что российские оккупационные войска принуждают работников учебных заведений Запорожской области получать гражданство страны-агрессора. Учителям в Мелитополе дали время до 1 июня.