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Росіяни намагаються евакуювати мешканців Корсунки до Челябінську, — мер Нової Каховки

9 червня 2023 12:04
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Марія Маркевич
Журналіст
Росіяни намагаються евакуювати мешканців Корсунки до Челябінську, — мер Нової Каховки
Місцеві жителі села Корсунка. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У Корсунці, селі Новокахоської громади, що знаходиться найнижче за течією, ситуація наразі найскладніша. Більшість вулиць все ще у воді, містом плавають домовини, а росіяни пропонують евакуацію до Челябінську.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Деталі

У перший день затоплення рівень води у Корсунці досяг рівня в три метра. Наразі вода зійшла лише на двох вулицях. Більша ж частина села, включно з ценральною вулицею та місцевою гімназією, лишаються затопленими. 

"На сьогоднішній день є факти вимиття домовин з кладовищ. Просто з кладовищ, бачили люди, повідомляють, що є вимиті домовини — вони їх бачили на вулицях у воді", — повідомив Володимир Коваленко. 

Також на четвртий день затоплення росіяни вирішили запропонувати евакуацію селянам — так звана влада та рятувальники хочуть вивезти людей на територію Росії.

"Пропонували людям у Корсунці, хто ще виселився —бо більшість абсолютно виселилися у наші ж сільські території сел самостійно, ніхто не допомагав — а це тепер зʼявилась машина, і пропонують виїхати, але пропонують виїхати тільки в Челябінськ", — сказав міський голова Нової Каховки.

Наскільки відомо, одна пара погодилась на виселення до Челябінську. Усі решта відмовились.

Нагадаємо, вода, що затопила територію після підриву ГЕС, розносить небезпечні для здоровʼя людей інфекції

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