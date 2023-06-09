Россияне пытаются эвакуировать жителей Корсунки в Челябинск, — мэр Новой Каховки

Местные жители Корсунки. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В Корсунке, селе Новокахосской общины, которая находится ниже по течению, ситуация сейчас самая сложная. Большинство улиц все еще в воде, по городу плавают гробы, а россияне предлагают эвакуацию в Челябинск.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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В первый день затопления уровень воды в Корсунке достиг уровня в три метра. Пока вода сошла только на двух улицах. Большая часть села, включая ценральную улицу и местную гимназию, остаются затопленными.

"На сегодняшний день есть факты вымывания гробов из кладбищ. Просто с кладбищ, видели люди, сообщают, что есть вымытые гробы — они их видели на улицах в воде", — сообщил Владимир Коваленко.

Также на четвертый день затопления россияне решили предложить эвакуацию крестьянам — так называемые власти и спасатели хотят вывезти людей на территорию России.

"Предлагали людям в Корсунке, кто еще выселился — потому что большинство абсолютно выселились в наши же сельские территории сел самостоятельно, никто не помогал — а это теперь появилась машина, и предлагают уехать, но предлагают уехать только в Челябинск", — сказал городской голова Новой Каховки.

Насколько известно, одна пара согласилась на выселение в Челябинск. Все остальные отказались.

Напомним, что вода, затопившая территорию после подрыва ГЭС, разносит опасные для здоровья людей инфекции.