Росіяни намагаються вивезти з окупованого Бердянська крадене зерно, — Генштаб

Порт окупованого Бердянська у Запорізькій області. Фото: російські ЗМІ

Російські загарбники продовжують грабувати населення окупованих територій. Так, у Бердянську росіяни завантажують на судна крадене зерно та намагаються вивезти його.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Ситуація у Бердянську

"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай", — зазначають у Генштабі.

Так, в місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна влада намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна.

Також, як зазначається у повідомленні, загарбникам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою.

"З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян Російської Федерації, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. У випадку відмови — погрожують їм втратою робочих місць", — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти захопили будівлю католицького костелу Різдва Пресвятої Діви Марії. Від самого початку окупації костел надавав укриття та допомогу всім, хто її потребував.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російські окупаційні війська вивезли ППО з аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області.