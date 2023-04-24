Россияне пытаются вывезти из оккупированного Бердянска краденое зерно, — Генштаб

Порт оккупированного Бердянска в Запорожской области. Фото: российские СМИ

Российские захватчики продолжают грабить население оккупированных территорий. Так, в Бердянске россияне загружают на суда краденое зерно и пытаются вывезти его.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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"Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай", — отмечают в Генштабе.

Так, в городе Бердянск Запорожской области так называемые российские оккупационные власти пытаются вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

Также, как говорится в сообщении, захватчикам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя.

"С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан Российской Федерации, начали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа угрожают им потерей рабочих мест", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Бердянске российские оккупанты захватили здание католического костела Рождества Пресвятой Девы Марии. С самого начала оккупации костел оказывал укрытие и помощь всем нуждающимся.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что российские оккупационные войска вывезли ПВО с аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области.