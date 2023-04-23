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Росіяни прибрали до рук популярну базу відпочинку у Кирилівці: подробиці

23 квітня 2023 13:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Росіяни прибрали до рук популярну базу відпочинку у Кирилівці: подробиці
База відпочинку "Адмірал" у Кирилівці, Запорізька область. Фото: admiral.zp.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські військові продовжують захолювати чужі території та майно. Цього разу до своїх рук загребли популярну базу відпочинку в Кирилівці "Адмірал".

Про це зявляє РІА-Мелітополь у своєму Telegram-каналі.

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Що трапилось

Власники бази відпочинку "Адмірал", що знаходиться на Федотовій косі, підтвердили факт захоплення закладу окупантами.

"Можна вкрасти матеріальні цінності, речі, майно. Але не можна вкрасти атмосферу, людей, душу, бо це є основа гостинності. І хоч би скільки вішали нові господарі свої ганчірки на флагшток корабля на дитячому майданчику, справжній "Адмірал" буде лише під жовто-блакитним прапором з гостями з усієї України. Впевнені, вже скоро", — написали власники вкраденої бази у своєму Telegram-каналі.

Російські військові прибрали до рук чергову українську базу відпочинку. Смт. Кирилівка, база відпочинку "Адмірал". Фото: РІА-Мелітополь

Як повідомляють ЗМІ, росіяни не тільки живуть в захоплених будівлях, а й почали навіть рекламувати бази відпочинку "туристам" із Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни готуються розпочати призов до армії на тимчасово окупованому Запоріжжі. Військові Росії шукають у селах під Мелітополем молодих чоловіків, яких планують призвати до окупаційної армії. Окупанти відвідують помешкання місцевих жителів та посилили перевірки на блокпостах. 

 

 

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