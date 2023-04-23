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Россияне прибрали к рукам популярную базу отдыха в Кирилловке: подробности

23 апреля 2023 13:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Россияне прибрали в руки популярную базу отдыха в Кирилловке: подробности
База отдыха "Адмирал" в Кирилловке, Запорожская область. Фото: admiral.zp.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские военные продолжают захватывать чужие территории и имущество. На этот раз в свои руки загребли популярную базу отдыха в Кирилловке "Адмирал".

Об этом сообщает РИА-Мелитополь в своем Telegram-канале.

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Владельцы находящейся на Федотовой косе базы отдыха "Адмирал" подтвердили факт захвата заведения оккупантами.

"Можно украсть материальные ценности, вещи, имущество. Но нельзя украсть атмосферу, людей, душу, потому что это основа гостеприимства. И сколько бы вешали новые хозяева свои тряпки на флагшток корабля на детской площадке, настоящий "Адмирал" будет только под желто-голубым флагом с гостями со всей Украины. Уверены, уже скоро", — написали владельцы украденной базы в своем Telegram-канале.

Российские военные прибрали к рукам очередную украинскую базу отдыха. Смт Кирилловка, база отдыха "Адмирал". Фото: РИА-Мелитополь

Как сообщают СМИ, россияне не только живут в захваченных постройках, но и начали даже рекламировать базы отдыха "туристам" из России.

Напомним, ранее мы писали, что россияне готовятся начать призыв в армию на временно оккупированном Запорожье. Военные России ищут в селах под Мелитополем молодых мужчин, которых планируют призвать в оккупационную армию. Оккупанты посещают жилье местных жителей и ужесточили проверки на блокпостах.

 

 

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