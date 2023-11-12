Росіяни у Криму обмежують місцевим доступ до ліків

У Криму зростає дефіцит ліків. Фото: Світовий конгрес українців

У тимчасово окупованому Криму зростає дефіцит ліків. Місцева влада за вказівкою Кремля обмежила доступ для цивільного населення до медикаментів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Крім того, у поранених окупантів в цивільних лікарнях немає ліжко місць. Росіяни не розгортають додаткових шпиталів, а натомість використовують цивільну інфраструктуру.

"Раніше окупанти уже вичерпали зайняли усі ліжко-місця у цивільних медзакладів на ТОТ Херсонщини. А зараз зважаючи на значну активність Сил оборони на Запорізькому та Таврійському напрямку їм доводиться все більше транспортувати поранених углиб території тимчасово окупованого Криму", — йдеться у повідомленні.

На цьому окупанти не зупинилися. Вони також змушують цивільне населення здійснювати донацію крові для окупаційного війська. Усе це посилює громадянський спротив на Кримському півострові, про що, зокрема, свідчить серія успішних ударів Сил оборони України по військових об’єктах.

Тим часом до тимчасово окупованого Кримського півострова прибули нові російські мобілізовані. Повідомляється, що вони наразі перебувають у Джанкої.