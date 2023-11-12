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Россияне в Крыму ограничивают местный доступ к лекарствам

12 ноября 2023 05:22
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Россияне в Крыму ограничивают местный доступ к лекарствам
В Крыму растет дефицит лекарства. Фото: Всемирный конгресс украинцев
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Во временно оккупированном Крыму растет дефицит лекарств . Местные власти по указанию Кремля ограничили доступ для гражданского населения к медикаментам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Кроме того, у раненых оккупантов в гражданских больницах нет койки мест. Россияне не разворачивают дополнительных госпиталей, а используют гражданскую инфраструктуру.

"Раньше оккупанты уже исчерпали заняли все койко-места у гражданских медучреждений на ТОТ Херсонщины. А сейчас ввиду значительной активности Сил обороны на Запорожском и Таврическом направлении им приходится все больше транспортировать раненых вглубь территории временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

На этом оккупанты не остановились. Они также вынуждают гражданское население осуществлять донацию крови для оккупационных войск. Все это усиливает гражданское сопротивление на Крымском полуострове, о чем, в частности, свидетельствует серия успешных ударов сил обороны Украины по военным объектам.

Тем временем к временно оккупированному Крымскому полуострову прибыли новые российские мобилизованные . Сообщается, что они находятся в Джанкое.

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