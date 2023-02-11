Росіяни вимкнули інтернет на окупованих територіях Луганщини: що відомо

На Луганщині проблеми з інтернетом та зв'язком

Російські загарбники вимкнули інтернет на окупованій території Луганщини, також є серйозні проблеми з мобільним зв'язком. Таким чином окупаційна армія намагається захиститися від витоку інформації про розташування їхніх об'єктів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Інформаційний вакуум в окупації

Гайдай зазначив, що люди фактично опинилися в інформаційному вакуумі без доступу до інтернету та мобільного зв'язку.

"Ситуація з мобільним зв'язком та інтернетом вкрай важка. Враховуючи, що окупанти почали збільшувати кількість обстрілів, здійснюють наступ і підтягнули величезну кількість резервів, вони намагаються таким чином захистити свої підрозділи хоча б якось, щоб не було витоку інформації, де розташовуються лікарні, казарми та склади з боєкомплектом", — сказав очільник обласної адміністрації, додавши, що періодично на об'єктах окупантів відбуваються вибухи.

Посадовець також поінформував, що у окупованих містах та селах спостерігається дефіцит продуктів та ліків.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що на півночі Луганської області російські окупаційні війська найактивніше наступають у районі Кремінної.

За його словами, росіяни на цій ділянці фронту наступають кожного дня, практично безперервно. При цьому, як зазначив Гайдай, окупанти намагаються атакувати позиції Сил оборони України невеликими силами, до взводу.

Подібна ситуація, за словами Гайдая, спостерігається і в районах Сватового та Білогорівки. Втім, запевнив очільник військової адміністрації Луганщини, українська армія дає упевнену відсіч усім наступальним спробам окупантів.

Також Сергій Гайдай раніше зазначав, що на території Луганської області фіксується збільшення військової техніки російської армії.