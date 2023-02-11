Россияне отключили интернет на оккупированных территориях Луганской области: что известно

Россияне отключили интернет на оккупированных территориях Луганщины, — Гайдай
Российские захватчики отключили интернет на оккупированной территории Луганской области, также есть серьезные проблемы с мобильной связью. Таким образом, оккупационная армия пытается защититься от утечки информации о расположении их объектов.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
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Информационный вакуум в оккупации
Гайдай отметил, что люди фактически оказались в информационном вакууме без доступа к интернету и мобильной связи.
"Ситуация с мобильной связью и интернетом крайне тяжелая. Учитывая, что оккупанты начали увеличивать количество обстрелов, ведут наступление и подтянули огромное количество резервов, они пытаются таким образом защитить свои подразделения хотя бы как-то, чтобы не было утечки информации, где находятся больницы, казармы и склады с боекомплектом", — сказал глава областной администрации, добавив, что периодически на объектах оккупантов происходят взрывы.
Чиновник также проинформировал, что в оккупированных городах и селах наблюдается дефицит продуктов и лекарств.
Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на севере Луганской области российские оккупационные войска наиболее активно наступают в районе Кременной.
По его словам, россияне на этом участке фронта наступают каждый день практически непрерывно. При этом, как отметил Гайдай, оккупанты пытаются атаковать позиции Сил обороны Украины небольшими силами до взвода.
Похожая ситуация, по словам Гайдая, наблюдается и в районах Сватово и Белогоровки. Впрочем, заверил глава военной администрации Луганщины, украинская армия дает уверенный отпор всем наступательным попыткам оккупантов.
Также Сергей Гайдай отмечал, что на территории Луганской области фиксируется увеличение военной техники российской армии.