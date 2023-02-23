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Росіяни за добу обстрілювали Херсонщину понад 70 разів, загинуло двоє людей

23 лютого 2023 09:43
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обстріли Херсонщини: протягом доби 22 лютого загинуло двоє людей
Херсонщина потерпає від ворожих обстрілів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За минулу добу, 22 лютого, російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину. Внаслідок атак є жертви серед цивільного населення. 

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації

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Як розповіли в обласній адміністрації, ворожі війська атакували Херсонщину з різного озброєння  реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та безпілотників. 

Минулої доби Херсон ворог обстріляв двічі. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки. 

"На жаль, минула доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук російських окупантів загинули двоє жителів Херсонщини", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на окупованому лівому березі Херсонщини окупанти проводять примусову паспортизацію населення, а також змушують людей переоформлювати земельні ділянки та паї за російським законодавством. 

Також повідомлялося, що окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі. 

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