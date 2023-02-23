Обстріли Херсонщини: протягом доби 22 лютого загинуло двоє людей

Росіяни за добу обстрілювали Херсонщину понад 70 разів, загинуло двоє людей
За минулу добу, 22 лютого, російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину. Внаслідок атак є жертви серед цивільного населення.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.
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Подробиці
Як розповіли в обласній адміністрації, ворожі війська атакували Херсонщину з різного озброєння — реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та безпілотників.
Минулої доби Херсон ворог обстріляв двічі. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.
"На жаль, минула доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук російських окупантів загинули двоє жителів Херсонщини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на окупованому лівому березі Херсонщини окупанти проводять примусову паспортизацію населення, а також змушують людей переоформлювати земельні ділянки та паї за російським законодавством.
Також повідомлялося, що окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі.