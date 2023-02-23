Обстріли Херсонщини: протягом доби 22 лютого загинуло двоє людей

Херсонщина потерпає від ворожих обстрілів

За минулу добу, 22 лютого, російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину. Внаслідок атак є жертви серед цивільного населення.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

Подробиці

Як розповіли в обласній адміністрації, ворожі війська атакували Херсонщину з різного озброєння — реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та безпілотників.

Минулої доби Херсон ворог обстріляв двічі. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.

"На жаль, минула доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук російських окупантів загинули двоє жителів Херсонщини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на окупованому лівому березі Херсонщини окупанти проводять примусову паспортизацію населення, а також змушують людей переоформлювати земельні ділянки та паї за російським законодавством.

Також повідомлялося, що окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі.