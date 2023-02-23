Обстрелы Херсонщины: в течение суток 22 февраля погибли два человека

Херсонщина страдает от вражеских обстрелов

За минувшие сутки, 22 февраля, российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину. В результате атак есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

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Как рассказали в областной администрации, вражеские войска атаковали Херсонщину из разного вооружения — реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников.

За прошедшие сутки Херсон враг обстрелял дважды. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

"К сожалению, минувшие сутки не прошли без жертв среди гражданского населения. Вчера от рук российских оккупантов погибли двое жителей Херсонщины", — говорится в сообщении.

Напомним, на оккупированном левом берегу Херсонщины оккупанты проводят принудительную паспортизацию населения, а также заставляют людей переоформлять земельные участки и паи по российскому законодательству.

Также сообщалось, что оккупанты обстреливают правобережную Херсонщину зажигательными снарядами, что приводит к пожарам в частном секторе.