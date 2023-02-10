Російські окупанти уразили об'єкти високовольтної інфраструктури в Україні

Від чергової атаки росіян постраждала високовольтна інфраструктура України

Російські окупаційні війська обстріляли енергетичну систему України. Відомо про влучання у об’єкти високовольтної інфраструктури як на Сході, так і на Заході країни.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі пресслужба компанії "Укренерго".

Удар по енергосистемі України

В Укренерго заявили про ураження російськими ракетами кількох об’єктів високовольтної інфраструктури.

Йдеться про об’єкти як у прифронтових південному та східному регіонах, так і на Заході України.

За інформацією Укренерго, це уже призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Нічна атака

Також в компанії “Укренерго” нагадали, що у ніч з 9 на 10 лютого російські окупаційні підрозділи атакували ракетами та безпілотниками-камікадзе саме енергетичну інфраструктуру України.

Метою загарбників були удари по електростанціях та об’єктах систем передачі.

Відключення електроенергії

Усе це, пояснили в компанії, спровокувало відповідні заходи для збереження балансу в енергосистемі країни.

"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", — наголосила пресслужба енергетичної компанії.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Є небезпека ракетного удару з боку російських окупаційних військ.

Додамо, що удар зенітними ракетами С-300 по Запоріжжю став наймасовішою атакою на місто з початку війни. Було зафіксовано майже 20 "прильотів", міська влада підтвердила влучання у об’єкт інфраструктури.

Фото: Telegram-канал Укренерго