Російські окупанти уразили об'єкти високовольтної інфраструктури в Україні

Російські ракети влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, можливі перебої зі світлом, — Укренерго
Російські окупаційні війська обстріляли енергетичну систему України. Відомо про влучання у об’єкти високовольтної інфраструктури як на Сході, так і на Заході країни.
Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі пресслужба компанії "Укренерго".
-
"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії
-
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова
-
"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві
-
В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку
-
Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою
-
Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував
-
Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян
-
На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів
-
"Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв
-
Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника
Удар по енергосистемі України
В Укренерго заявили про ураження російськими ракетами кількох об’єктів високовольтної інфраструктури.
Йдеться про об’єкти як у прифронтових південному та східному регіонах, так і на Заході України.
За інформацією Укренерго, це уже призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.
Нічна атака
Також в компанії “Укренерго” нагадали, що у ніч з 9 на 10 лютого російські окупаційні підрозділи атакували ракетами та безпілотниками-камікадзе саме енергетичну інфраструктуру України.
Метою загарбників були удари по електростанціях та об’єктах систем передачі.
Відключення електроенергії
Усе це, пояснили в компанії, спровокувало відповідні заходи для збереження балансу в енергосистемі країни.
"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", — наголосила пресслужба енергетичної компанії.
Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Є небезпека ракетного удару з боку російських окупаційних військ.
Додамо, що удар зенітними ракетами С-300 по Запоріжжю став наймасовішою атакою на місто з початку війни. Було зафіксовано майже 20 "прильотів", міська влада підтвердила влучання у об’єкт інфраструктури.
Фото: Telegram-канал Укренерго