Российские оккупанты поразили объекты высоковольтной инфраструктуры в Украине

От очередной атаки россиян пострадала высоковольтная инфраструктура Украины

Российские оккупационные войска обстреляли энергетическую систему Украины. Известно о попадании в объекты высоковольтной инфраструктуры как на востоке, так и на западе страны.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале пресс-служба компании "Укрэнерго".

Удар по энергосистеме Украины

В Укрэнерго заявили о поражении российскими ракетами нескольких объектов высоковольтной инфраструктуры.

Речь идет об объектах как в прифронтовых южном и восточном регионах, так и на западе Украины.

По информации Укрэнерго, это уже привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Ночная атака

Также в компании Укрэнерго напомнили, что в ночь с 9 на 10 февраля российские оккупационные подразделения атаковали ракетами и беспилотниками-камикадзе именно энергетическую инфраструктуру Украины.

Целью захватчиков были удары по электростанциям и объектам систем передачи данных.

Отключение электроэнергии

Все это, объяснили в компании, спровоцировало соответствующие меры по сохранению баланса в энергосистеме страны.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы Укрэнерго принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", — подчеркнула прессслужба энергетической компании.

Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Имеется опасность ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.

Добавим, что удар зенитными ракетами С-300 по Запорожью стал массовой атакой на город с начала войны. Было зафиксировано около 20 прилетов, городские власти подтвердили попадание в объект инфраструктуры.

Фото: Telegram-канал Укрэнерго