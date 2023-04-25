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"Росію можна зупинити": Зеленський звернувся до українців

25 квітня 2023 22:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Росію можна зупинити": Зеленський звернувся до українців
Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наприкінці 426 дня війни Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив, що Росія має програти, іншої мети у світу бути не може.

Відповідне відеозвернення глава держави опублікував у своїх соцмережах.

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Звернення Зеленського

Президент сказав, що ніхто і ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий.

"Це те, що кожен день в Україні доводить — усе те, що російські війська та спецслужби окупанта роблять на нашій землі проти наших людей. І це те, що вони мріють принести на землі інших народів… Увесь світ це знає", — наголосив він.
 
Глава держави додав, що світ так само знає: Росію можна зупинити. Це спільний інтерес. Зупинити силою наших воїнів — на передовій. Нашою зброєю — як українською, так і тією, яку ми отримуємо від партнерів. Силою права, тобто санкціями, які потребують постійного посилення, а також — нашою спільною роботою заради справедливості.

"Кожен прояв російського терору, кожен день агресії — це додаткові аргументи, що все це має завершитись у трибуналі — у новому Нюрнберзі щодо рашизму… Щодо тих, хто знищує життя і людей, у кого ракети — проти музеїв, а керовані авіабомби — проти церков", — сказав Зеленський
 
Росія має програти. Іншої мети у світу бути не може. Бо все інше — це програш життя, це програш права, це програш, власне, світу.  

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни в Україні було звільнено понад дві тисячі людей з російського полону. Серед них є як військові, так і цивільні особи, включаючи 140 мирних жителів. 

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