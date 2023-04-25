"Россию можно остановить": Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам. Фото: скриншот с видео

В конце 426-го дня войны Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он подчеркнул, что Россия должна проиграть, другой цели у мира быть не может.

Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в своих соцсетях.

Читайте также:

Обращение Зеленского

Президент сказал, что никто и нигде не может чувствовать себя безопасно, пока агрессор не разбит.

"Это то, что каждый день в Украине доказывает все то, что российские войска и спецслужбы оккупанта делают на нашей земле против наших людей. И это то, что они мечтают принести на земли других народов… Весь мир это знает", — подчеркнул он.



Глава государства добавил, что мир также знает: Россию можно остановить. Это общий интерес. Остановить силой наших воинов — на передовой. Нашим оружием — как украинским, так и тем, которое мы получаем от партнеров. Силой права, то есть санкциями, требующими постоянного усиления, а также нашей совместной работой ради справедливости.

"Каждое проявление российского террора, каждый день агрессии — это дополнительные аргументы, что все это должно завершиться в трибунале — в новом Нюрнберге относительно рашизма… Относительно тех, кто уничтожает жизнь и людей, у кого ракеты против музеев, а управляемые авиабомбы — против церквей", — сказал Зеленский.



Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Потому что все остальное — это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш, собственно, мира.

Напомним, недавно Владимир Зеленский рассказал, что за время полномасштабной войны в Украине было освобождено более двух тысяч человек из российского плена. Среди них есть как военные, так и гражданские лица, включая 140 мирных жителей.