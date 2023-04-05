Розкрадання коштів ДП "Антонов": суд обрав запобіжний захід для адвокатського об'єднання

Суд виніс вирок

Внаслідок клопотання детективів Національного антикорупційного бюро та погодження зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, слідчий суддя ВАКС призначив запобіжний захід директору адвокатського об'єднання, підозрюваного у пособництві у розтраті коштів державного підприємства "Антонов" на суму понад 18 мільйонів гривень та складання свідомо неправдивих офіційних документів

Про це повідомляє САП.

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Суд обрав запобіжний захід

Суд частково задовольнив клопотання та наклав на підозрюваний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 207 800 гривень. Підозрюваної необхідно внести заставу не пізніше ніж через 5 днів з дня обрання запобіжного заходу.

Крім цього, на неї покладено додаткові обов'язки, такі як явка на кожну вимогу детективів, прокурорів або суду, інформування про зміну місця проживання та роботи, заборону на спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здавання на зберігання паспортів для виїзду за кордон та інших документів, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України.

Прокурор не погоджується з рішенням суду і має намір оскаржити його в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, у листопаді минулого року генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що Україна розпочала будівництво нового літака Ан-225 "Мрія". Його будують замість того, що його знищили російські окупанти під час бойових дій у Гостомелі.