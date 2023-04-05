Расхищение средств ГП "Антонов": суд избрал меру пресечения для адвокатского объединения

Суд вынес приговор

В результате ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро и согласования со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, следователь судья ВАКС назначил меру пресечения директору адвокатского объединения, подозреваемой в пособничестве в растрате средств государственного предприятия "Антонов" на сумму более 18 миллионов гривен и составлении заведомо ложных официальных документов.

Об этом сообщает САП.

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Суд избрал меру пресечения

Суд частично удовлетворил ходатайство и наложил на подозреваемую меру пресечения в виде залога в размере 1 207 800 гривен. Подозреваемой необходимо внести залог не позднее чем через 5 дней со дня избрания меры пресечения.

Помимо этого, на нее возложены дополнительные обязанности, такие как явка по каждому требованию детективов, прокуроров или суда, информирование об изменении места жительства и работы, запрет на общение с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, сдача на хранение паспортов для выезда за границу и других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Прокурор не согласен с решением суда и намерен обжаловать его в суде апелляционной инстанции.

Напомним, в ноябре прошлого года генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что Украина начала строительство нового самолета Ан-225 "Мрия". Его строят вместо того, что был уничтожен русскими оккупантами во время боевых действий в Гостомеле.