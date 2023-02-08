ГСЧС мобилизовала отряд спасателей, которые отправились на помощь в Турцию
В Турции более 60 тысяч спасателей принимают участие в ликвидации последствий недавнего землетрясения. ГСЧС Украины мобилизовала отряд спасателей, которые отправились на помощь в пострадавшую страну.
Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук.
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"Согласно указу Президента и на распоряжение Кабинета Министров Украины, в соответствии с приказом главы службы Сергея Крука, спасатели были мобилизованы ГСЧС. Это наиболее подготовленные специалисты, умеющие работать во время землетрясений, во время техногенных завалов. Основная задача — поиск и спасение уцелевших граждан под завалами, оказание им домедицинской помощи", — сказал Демчук.
При формировании отряда учтен фактор готовности Службы исполнять обязанности на территории Украины.
"Хочу заверить, что способность ГСЧС не ухудшилась. ГСЧС готова выполнять задачи на территории нашего государства. Отряд не повлиял на снижение готовности", — подчеркнул Демчук.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.
Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.
Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.