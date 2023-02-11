В Украине чтят память погибших в результате землетрясения в Турции
В Украине чтят память людей, погибших в результате мощного землетрясения в Турции 6 февраля. К посольству Турции люди несут цветы и игрушки.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
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"Чтим память людей, погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции. Ужасная трагедия, которая в одно мгновение унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это трудное время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Зеленский в Telegram.
Президент опубликовал видео, на котором видны цветы и игрушки у посольства Турции в Украине.
По информации Anadolu Agency, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 20,6 тыс. человек. В поисково-спасательных операциях в десяти провинциях страны привлечены 25067 военнослужащих.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.
Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.
Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.