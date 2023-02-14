В Укрэнерго рассказали, в каких областях завтра не будут выключать свет

В некоторых населенных пунктах будут действовать стабилизационные отключения света

На завтра Укрэнерго не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Как отмечают в ДТЭК, в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.

В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

Напомним, Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии. Сейчас в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории.

Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, оккупированная ЗАЭС — это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны.