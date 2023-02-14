В Укрэнерго рассказали, в каких областях завтра не будут выключать свет
На завтра Укрэнерго не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает ДТЭК.
-
В НБУ рассказали, откажется ли Украина от гривны в пользу евро после интеграции с ЕС
-
Пике рассказал, почему Месси лучше, чем Роналдо
-
В Турции и Сирии возросло количество жертв в результате разрушительных землетрясений
-
Самые романтические мультфильмы кинокомпании Disney, которые заставят вас поверить в любовь
-
"Сретение будет пестрым": народный синоптик рассказала, какая завтра будет погода
-
Украинцы могут получить компенсацию за приобретение генератора: что нужно знать
-
Итоги "Рамшайтн-9": готовит ли рф новое наступление и помощь Украине от западных партнеров
-
Эксперт объяснил, куда могут пойти деньги от кредита МВФ для Украины в 2023 году
-
Эксперт оценил вероятность получения Украиной средств от МВФ в 2023 году
-
Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов": когда смотреть
Подробности
Как отмечают в ДТЭК, в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.
В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.
Напомним, Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии. Сейчас в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории.
Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, оккупированная ЗАЭС — это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны.