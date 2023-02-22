В Тернопольской области у более 20 человек резко ухудшилось зрение после визита офтальмологической клиники

В Тернопольской области у более 20 человек резко ухудшилось зрение после посещения офтальмологической клиники
В Тернопольской области люди массово жалуются на ухудшение зрения. Все они лечились в одном из медучреждений области. Их сразу госпитализировали.
Об этом сообщает Суспільне.
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Спикер Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета рассказал, что 16 февраля с жалобами на ухудшение зрения в медучреждение обратилось более 20 человек.
"Все они проходили лечение в офтальмологическом отделении одного из медучреждений. Пациенты утверждают, что у них начались проблемы со зрением после проведения определенных процедур. Все люди госпитализированы в офтальмологическое отделение Тернополя и сообщили об этом полиции", — рассказал Крета.
Представитель Нацполиции области сообщил, что этот факт следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 140 УКУ (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).
"Правоохранители устанавливают, что именно спровоцировало ухудшение зрения у людей. Полицейские изъяли и направили на экспертизу препарат, который вводили пациентам. Продолжается следствие", — добавил Крета.
Напомним, в Тернопольской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Мужчина, завербованный в начале войны, собирал и передавал россиянам координаты электроподстанций.