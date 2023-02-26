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Потребление электроэнергии в Украине снизилось: в каком регионе продолжаются отключения света

26 февраля 2023 11:27
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Одессе до сих пор продолжаются отключения по графику
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В энергосистеме Украины работают все виды электростанций. Таким образом, генерация электроэнергии достаточно, дефицита мощности нет, лимиты на потребление в области не доводили.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

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Потребление и дефицит

Как отметили в национальной энергетической компании, потребление электроэнергии в Украине уменьшилось по сравнению с предыдущим днем.

Так что дефицита мощности в отечественной энергосистеме нет и не ожидается.

Генерация электроэнергии

В настоящее время в энергетической системе Украины работают все виды электростанций.

Импорт электроэнергии имеет место, но в незначительных объемах.

Отключение света

В Одесской области до сих пор продолжаются отключения света.

Вчера, 25 февраля, энергетики смогли снизить объем сетевых ограничений по региону.

Но в самом областном центре до сих пор есть отключение света по графику.

Напомним, накануне в Укрэнерго дали положительный прогноз по стабилизации ситуации со светом в Украине.

Из-за хорошей динамики в Украине продолжает сокращаться импорт электроэнергии.

Ранее мы писали, что компания-поставщик YASNO запустила симулятор диспетчерского оператора в виде игры. Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.

Фото: Pixabay

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