Потребление электроэнергии в Украине снизилось: в каком регионе продолжаются отключения света
В энергосистеме Украины работают все виды электростанций. Таким образом, генерация электроэнергии достаточно, дефицита мощности нет, лимиты на потребление в области не доводили.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
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Потребление и дефицит
Как отметили в национальной энергетической компании, потребление электроэнергии в Украине уменьшилось по сравнению с предыдущим днем.
Так что дефицита мощности в отечественной энергосистеме нет и не ожидается.
Генерация электроэнергии
В настоящее время в энергетической системе Украины работают все виды электростанций.
Импорт электроэнергии имеет место, но в незначительных объемах.
Отключение света
В Одесской области до сих пор продолжаются отключения света.
Вчера, 25 февраля, энергетики смогли снизить объем сетевых ограничений по региону.
Но в самом областном центре до сих пор есть отключение света по графику.
Напомним, накануне в Укрэнерго дали положительный прогноз по стабилизации ситуации со светом в Украине.
Из-за хорошей динамики в Украине продолжает сокращаться импорт электроэнергии.
Ранее мы писали, что компания-поставщик YASNO запустила симулятор диспетчерского оператора в виде игры. Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.
Фото: Pixabay