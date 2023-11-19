Что сеять на огороде осенью – семена моркови, свеклы, купусты

Посевная на огороде. Фото: uainfo.org

То, что Украина аграрная страна, знает весь мир. Своим зерном мы кормим Европу, Африку и Азию. Война временно изменила границы нашей страны, а оккупация и трагедии вроде подрыва Каховской ГЭС на десятки лет изменили географию сельского хозяйства. Однако украинские фермеры и дачники-огородники продолжают работать на земле, кормить Украину и мир.

Где в войну начали сажать больше, что чаще всего выращивают украинцы не только среди съедобной продукции, но и среди цветов — в интервью Новини.LIVE с руководительницей отдела продаж "Семена Украины" Дячук Валентиной.

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— Что сейчас больше всего покупают фермеры (население), какие семена? А какую культуру, наоборот, не покупают?

— Обычно население выбирает семена, которые отвечают их потребностям и условиям выращивания. Дачники-огородники принимают решения на основе ряда факторов, таких как урожайность, чистота, энергия произрастания, адаптированность к конкретным климатическим условиям, а также экономические и рыночные факторы. Поэтому спрос на конкретные семена может отличаться в разных регионах.

Хотим отметить, что спрос населения меняется ежегодно, но не на культуру семян, а на их сорт. Есть сорта, которые популярны уже долгое время — 24 года. На сегодняшний день нет такой культуры, которую бы не покупали. Больше берут, как говорят в народе "борщевой набор", а это морковь, свекла, капуста, укроп, петрушка, лук, щавель, кукуруза, горох и тыква.

Наше население начало любить зелень: руккола, салаты, шпинат, базилик и т.д. Самый топовый цветок — это матиола.

Хранение семян. Фото: Семена Украины

— Население из каких областей покупает семена больше всего? И появились ли у вас новые клиенты из неаграрных регионов?

— Наши семена продаются в каждом регионе Украины. Наши лидеры среди областей включают Днепропетровскую, Львовскую, Киевскую, Черниговскую и Винницкую области. Даже в прифронтовых и деоккупированных областях, где наблюдается значительный спад из-за обстрелов, все же есть спрос на наши семена, поскольку клиенты уверены в их качестве, всхожести и урожайности. Это свидетельствует о доверии потребителей и важности качества продукции.

Новые клиенты появляются ежемесячно, и это свидетельствует о постоянном развитии нашего бизнеса и расширении нашей клиентской базы. Хотим отметить, что в Украине нет неаграрных регионов, ведь Украина — это аграрная страна.

— У вас есть кризисный план, рассматривая свою работу в будущем? Как изменилось планирование работы из-за войны?

— Конечно, все предусмотреть просто невозможно. После полномасштабного вторжения наша компания действовала ответственно и эффективно в тяжелых условиях. В первую очередь, было найдено помещение во Львове, где можно было разместить готовую продукцию и работников фирмы. Через две недели мы приступили к работе на новом месте и в новом городе.

— Каков ваш самый оптимистичный план на 5 лет?

Возвращение всех территорий Украины в ближайшее время. Это цель, отражающая нашу веру в восстановление мирного состояния и возвращение контроля над всеми территориями Украины.

Поиск и обновление клиентов. Это важный этап для возобновления бизнеса после сложных времен. Активная работа по поиску и привлечению клиентов позволит нам восстановить и укрепить нашу позицию на рынке.

Остаться первыми и предоставлять качественный посадочный материал. Мы уверены в нашем товаре и хотим оставаться лидером на рынке, предоставляя высококачественный посадочный материал для населения.

Продукция для огородников. Фото: Семена Украины

— Что бы советовали сеять украинцам сейчас, в конце осени?

— Ноябрь — достаточно сложный для дачника месяц из-за непредсказуемой погоды. В последний осенний месяц дождь, снег и солнце часто сменяют друг друга, поэтому в этом месяце можно высаживать только самые стойкие растения.

В ноябре можно посадить устойчивые к морозам и перепадам температуры овощи. Это репа, капуста, лук-порей, цикорий, петрушка, горох. В начале месяца можно посадить зимний лук и озимый чеснок. Некоторые культуры можно выращивать в течение всего месяца — это салат и шпинат.

Многие лекарственные растения сажают именно под зиму, поскольку они лучше растут после закаливания холодом. Выделите для "зеленой аптечки" отдельный участок с хорошим освещением. Под зиму сажаем на участке ромашку, валериану, зверобой, вербену, любисток. Эти растения перезимуют в земле, а первые входы пустят уже весной.

Посев зимостойких однолетних цветов хорошо делать в ноябре. В последний осенний месяц можно посеять однолетние цветы: космею, дельфиниум, васильки, флоксы, люпины. В ноябре можно посеять многолетние маки и декоративную капусту.