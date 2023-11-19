Що сіяти на городі восени - насіння моркви, буряку, купусти

Посівна на городі. Фото: uainfo.org

Те, що Україна — аграрна країна, знає увесь світ. Своїм зерном ми годуємо Європу, Африку та Азію. Війна тимчасово змінила кордони нашої країни, а окупація та трагедії на кшталт підриву Каховської ГЕС на десятки років змінили географію сільського господарства. Однак українські фермери та дачники-городники продовжують працювати на землі, годувати Україну та світ.

Де у війну почали садити більше, що найчастіше вирощують українці не лише серед їстівної продукції, а і серед квітів — в інтерв’ю Новини.LIVE з керівницею відділу з продажів "Насіння України" Дячук Валентиною.

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— Що зараз найбільше купують фермери (населення), яке насіння? А яку культуру, навпаки, не купують?

— Зазвичай населення обирає насіння, яке відповідає їхнім потребам та умовам вирощування. Дачники-городники приймають рішення на основі низки факторів, таких як врожайність, чистота, енергія проростання, адаптованість до конкретних кліматичних умов, а також економічні й ринкові чинники. Тому попит на конкретне насіння може відрізнятися в різних регіонах.

Хочемо зазначити, що попит населення змінюється щорічно, але не на культуру насіння, а на його сорт. Є сорти, які є популярними вже тривалий час — 24 роки. На сьогодні немає такої культури, яку б не купували. Найбільше купують, як говорять в народі, "борщовий набір", а це морква, буряк, капуста, кріп, петрушка, цибуля, щавель, кукурудза, горох та гарбузи.

Наше населення почало полюбляти зелень: руккола, салати, шпинат, базилік тощо. Найтоповіша квітка — це матіола.

Зберігання насіння. Фото: Насіння України

— Населення з яких областей купує насіння найбільше? І чи з’явилися у вас нові клієнти з неаграрних регіонів?

— Наше насіння продається у кожному регіоні України. Наші лідери серед областей включають Дніпропетровську, Львівську, Київську, Чернігівську та Вінницьку області. Навіть у прифронтових та деокупованих областях, де спостерігається значний спад через обстріли, все ж таки є попит на наше насіння, оскільки клієнти впевнені в його якості, схожості та врожайності. Це свідчить про довіру споживачів і важливість якості продукції.

Нові клієнти з’являються щомісячно, і це свідчить про постійний розвиток нашого бізнесу та розширення нашої клієнтської бази. Хочемо зазначити, що в Україні немає неаграрних регіонів, адже Україна — це аграрна країна.

— Ви склали кризовий план, розглядаючи свою діяльність у майбутньому? Як змінилося планування роботи через війну?

— Звичайно, все передбачити просто неможливо. Під час повномасштабного вторгнення наша компанія діяла відповідально та ефективно у важких умовах. По-перше, було знайдено приміщення у Львові, де можна було розмістити готову продукцію та працівників фірми. Через два тижні ми розпочали роботу на новому місці та у новому місті.

— Який ваш найоптимістичніший план на 5 років?

Повернення всіх територій України найближчим часом. Це мета, що відображає нашу віру у відновлення мирного стану та повернення контролю над усіма територіями України.

Пошук і відновлення клієнтів. Це важливий етап для відновлення бізнесу після складних часів. Активна робота з пошуку й залучення клієнтів дозволить нам відновити та зміцнити нашу позицію на ринку.

Залишатися першими й надавати якісний посадковий матеріал. Ми впевнені в нашому товарі і хочемо залишатися лідером на ринку, надаючи високоякісний посадковий матеріал для населення.

Продукція для городників. Фото: Насіння України

— Що б радили сіяти українцям зараз, наприкінці осені?

— Листопад — досить складний для дачника місяць через непередбачувану погоду. В останній осінній місяць дощ, сніг і сонце часто змінюють один одного, тому в цьому місяці можна висаджувати тільки найстійкіші рослини.

У листопаді можна посадити стійкі до морозів і перепадів температур овочі. Це ріпа, капуста, цибуля-порей, цикорій, петрушка, горох. На початку місяця можна посадити озиму цибулю й озимий часник. Деякі культури можна вирощувати протягом усього місяця — це салат і шпинат.

Багато лікарських рослини садять саме під зиму, оскільки вони краще ростуть після загартовування холодом. Виділіть для "зеленої аптечки" окрему ділянку з хорошим освітленням. Під зиму садимо на ділянці ромашку, валеріану, звіробій, вербену, любисток. Ці рослини перезимують в землі, а перші входи пустять вже навесні.

Посів зимостійких однорічних квітів добре проводити в листопаді. В останній осінній місяць можна посіяти однорічні квіти: космею, дельфініум, волошки, флокси, люпин. У листопаді також можна посіяти багаторічні маки та декоративну капусту.