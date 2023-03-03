Сальдо отреагировал истерикой на обнародование шокирующих фактов о пыточных в Херсоне

Владимир Сальдо

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо в ответ на обнародование данных о финансировании россией на государственном уровне пыточных в Херсоне начал оправдываться. Он назвал эту информацию "ложью британских спецслужб".

Об этом Сальдо написал в Telegram.

Заявление Сальдо

"Один из русофобских телеграмм-каналов, который называет себя белорусским, но редакция которого находится в Польше, написал, что я якобы принимал прямое участие в функционировании каких-либо "пыточных камер" на Херсонщине. Это уже какая-то ложь в квадрате, ложь, наложенная на ложь. Никаких "пыточных", разумеется, на самом деле не было. Никаких доказательств не представлено, а упомянутый выше канал неоднократно был уличен во вбрасывании провокационных и ложных материалов", — возмущается коллаборант.

Сальдо заявляет, что эта информация является результатом работы "британских спецслужб. Чем вроде бы объясняется то, что первоисточником этих данных стал британский юрист.

"Нормальному человеку трудно уложить в голове, как можно так подло врать, но наши идейные противники абсолютно безнравственны и беспринципны. Никаких пределов низости для британских спецслужб и их подручных не существует. В этом они отвратительнее даже американцев", — говорится в сообщении.

Расследование о пыточных

Недавно "Важные истории" со ссылкой на британского адвоката Вейна Джордаша сообщили, что в Херсоне нашли около 20 пыточных, где российские захватчики содержали жителей временно захваченного города. Система этих тюрем финансировалась из россии на государственном уровне.

Джордаш возглавляет группу юристов Mobile Justice Team, которая помогает украинским властям расследовать преступления россиян в Херсоне.

По его словам, за одни тюрьмы отвечали военные россии, за другие — ФСБ. Также в управлении застенками принимали участие гражданские — как коллаборанты из Херсона, так и приезжие с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как отмечается, одним из причастных был глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. "Мы точно не знаем, какая у него была роль, но он участвовал в управлении этой системой", — цитирует издание Джордаша.

Напомним, ранее в деоккупированном Херсоне во время стабилизационных мероприятий сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили очередную пыточную российских оккупантов. Там захватчики в бесчеловечных условиях содержали местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.