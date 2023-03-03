Сальдо відреагував істерикою на оприлюднення шокуючих фактів про катівні у Херсоні

Володимир Сальдо

Херсонський колаборант Володимир Сальдо у відповідь на оприлюднення даних про фінансування росією на державному рівні катівень у Херсоні почав виправдовуватися. Він назвав цю інформацію "брехнею британських спецслужб".

Про це Сальдо написав у Telegram.

Заява Сальдо

"Один із русофобських телеграм-каналів, який називає себе білоруським, але редакція якого перебуває в Польщі, написав, що я нібито брав пряму участь у функціонуванні якихось "катувальних камер" на Херсонщині. Це вже якась брехня в квадраті, брехня, накладена на брехню. Жодних "катівень", зрозуміло, насправді не було. Жодних доказів не представлено, а згаданий вище канал неодноразово був викритий у вкиданні провокаційних і помилкових матеріалів", — обурюється колаборант.

Сальдо заявляє, що ця інформація є результатом роботи "британських спецслужб. Чим нібито пояснюється те, що першоджерелом цих даних став британський юрист.

"Нормальній людині важко укласти в голові, як можна так підло брехати, але наші ідейні супротивники абсолютно аморальні та безпринципні. Жодних меж ницості для британських спецслужб та їх підручних не існує. У цьому вони огидніші навіть за американців", — йдеться у дописі.

Розслідування про катівні

Нещодавно "Важные истории" з посиланням на британського адвоката Вейна Джордаша повідомило, що у Херсоні знайшли близько 20 катівень, де російські загарбники утримували мешканців тимчасово захопленого міста. Система цих в'язниць фінансувалася з рф на державному рівні.

Джордаш очолює групу юристів Mobile Justice Team, яка допомагає українській владі розслідувати злочини росіян у Херсоні.

За його словами, за одні вʼязниці відповідали військові рф, за інші — ФСБ. Також в управлінні катівнями брали участь цивільні — як колаборанти з Херсона, так і приїжджі з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як зазначається, одним із причетних був голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. "Ми точно не знаємо, яка у нього була роль, але він брав участь в управлінні цією системою", — цитує видання Джордаша.

Нагадаємо, раніше у деокупованому Херсоні під час стабілізаційних заходів співробітники Служби безпеки та Нацполіції виявили чергову катівню російських окупантів. Там загарбники у нелюдських умовах утримували місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.