Главные новости 9 сентября: события и итоги

Саммит G20, успех ВСУ в Донецкой области и землетрясение в Марокко: что вы пропустили 9 сентября
Вчера, 9 сентября, в Индии состоялся саммит G20, итоги которого раскритиковал украинский МИД. Также в этот день стало известно о продвижении ВСУ в Донецкой области.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 9 сентября, которые вы могли пропустить.
"Обеспокоенная" декларация саммита G20
В украинском МИДе заявили, что разочарованы итоговой совместной декларацией стран "Группы двадцати".
Спикер МИД Олег Николенко также предложил свой вариант, как должна выглядеть итоговая декларация саммита.
Продвижение ВСУ в Донецкой области
Военный аналитик Юлиан Репке в комментарии Bild сообщил, что ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже, вероятно, взяли под контроль первые дома.
Село расположено в 15 км к западу от Угледара. До входа в Новомайорское ВСУ совершили рейд через реку Шайтанку.
"Хлопок" в Крыму
Неспокойным выдался вечер 9 сентября в оккупированном Крыму. В военной части в Симферополе произошел масштабный пожар. Местные жители говорят, что слышали взрывы, однако представители оккупационных властей уверяют, что это пожар "бытового характера".
Также глава оккупационных властей Крыма вечером 9 сентября заявил о сбитии трех дронов на западе полуострова.
Новые обломки российского дрона в Румынии
На румынской территории были обнаружены остатки еще одного беспилотника, похожего с моделями, применяемыми российскими военными. Части устройства были найдены возле села Плаура в Тульчинском уезде.
Глава Румынии Клаус Йоханнис немедленно прокомментировал произошедшее и заявил, что во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он обсудил этот инцидент, получив заверения в непреклонной поддержке союзников.
Борис Джонсон во Львове
Бывший премьер-министр Борис Джонсон 9 сентября посетил Львов. Во время своего визита во Львов он побывал в Национальном университете имени Ивана Франко. Джонсон был удостоен звания почетного доктора ЛНУ.
Визит в Украину японского министра
В субботу, 9 сентября, в Киев прибыл министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси. Известно, что это его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Японии Йосимасом Хаяси. Лидеры, в частности, договорились начать переговоры по Декларации G7 о гарантиях безопасности.
Разрушительное землетрясение в Марокко
9 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения в этом африканском государстве масштабные разрушения, а число погибших перевалило за тысячу. В настоящее время идет ликвидация последствий разрушительной стихии.
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