Главные новости 9 сентября: события и итоги

Последствия землетрясения в Марокко 9 сентября 2023 года. Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki

Вчера, 9 сентября, в Индии состоялся саммит G20, итоги которого раскритиковал украинский МИД. Также в этот день стало известно о продвижении ВСУ в Донецкой области.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 9 сентября, которые вы могли пропустить.

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"Обеспокоенная" декларация саммита G20

Саммит G20 в Индии. Фото: the quint world

В украинском МИДе заявили, что разочарованы итоговой совместной декларацией стран "Группы двадцати".

Спикер МИД Олег Николенко также предложил свой вариант, как должна выглядеть итоговая декларация саммита.

Комментарий Олега Николенко по итогам саммита G20

Продвижение ВСУ в Донецкой области

Воины ВСУ на танке. Фото: Минобороны

Военный аналитик Юлиан Репке в комментарии Bild сообщил, что ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже, вероятно, взяли под контроль первые дома.

Село расположено в 15 км к западу от Угледара. До входа в Новомайорское ВСУ совершили рейд через реку Шайтанку.

Боевые столкновения около Новомайорского. Фото: Bild

"Хлопок" в Крыму

Пожар в Новоозерном 9 сентября. Фото: Крымский ветер/Telegram

Неспокойным выдался вечер 9 сентября в оккупированном Крыму. В военной части в Симферополе произошел масштабный пожар. Местные жители говорят, что слышали взрывы, однако представители оккупационных властей уверяют, что это пожар "бытового характера".

Также глава оккупационных властей Крыма вечером 9 сентября заявил о сбитии трех дронов на западе полуострова.

Новые обломки российского дрона в Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото: European People's Party

На румынской территории были обнаружены остатки еще одного беспилотника, похожего с моделями, применяемыми российскими военными. Части устройства были найдены возле села Плаура в Тульчинском уезде.

Глава Румынии Клаус Йоханнис немедленно прокомментировал произошедшее и заявил, что во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он обсудил этот инцидент, получив заверения в непреклонной поддержке союзников.

Борис Джонсон во Львове

Борис Джонсон в Львовском университете 9 сентября. Фото: Максим Козицкий/Telegram

Бывший премьер-министр Борис Джонсон 9 сентября посетил Львов. Во время своего визита во Львов он побывал в Национальном университете имени Ивана Франко. Джонсон был удостоен звания почетного доктора ЛНУ.

Визит в Украину японского министра

В субботу, 9 сентября, в Киев прибыл министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси. Известно, что это его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Японии Йосимасом Хаяси. Лидеры, в частности, договорились начать переговоры по Декларации G7 о гарантиях безопасности.

Разрушительное землетрясение в Марокко

Спасатели разбирают завалы в Марокко. Фото: REUTERS

9 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения в этом африканском государстве масштабные разрушения, а число погибших перевалило за тысячу. В настоящее время идет ликвидация последствий разрушительной стихии.

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