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Саміт G20, успіх ЗСУ на Донеччині та землетрус у Марокко: що ви пропустили 9 вересня

10 вересня 2023 08:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Головні новини 9 вересня: події та підсумки
Наслідки землетрусу у Марокко 9 вересня 2023 року. Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вчора, 9 вересня, в Індії відбувся саміт G20, підсумки якого розкритикувало українське МЗС. Також цього дня стало відомо про просування ЗСУ на Донеччині

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 9 вересня, які ви могли пропустити.

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"Занепокоєна" декларація саміту G20

Саміт G20 в Індії 2023
Саміт G20 в Індії. Фото: the quint world

В українському МЗС заявили, що розчаровані підсумковою спільною декларацією країн "Групи двадцяти".

Речник МЗС Олег Ніколенко також запропонував свій варіант, який вигляд мала б мати підсумкова декларація саміту. 

Коментар Олега Ніколенка щодо підсумків саміту G20
Коментар Олега Ніколенка щодо підсумків саміту G20

Просування ЗСУ на Донеччині

Воїни ЗСУ на танку
Воїни ЗСУ на танку. Фото: Міноборони

Військовий аналітик Юліан Рьопке в коментарі Bild повідомив, що ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та навіть начебто взяли під контроль перші будинки.

Село розташоване за 15 км на захід від Вугледара. До входу у Новомайорське  ЗСУ здійснили рейд через річку Шайтанку.

Бойові зіткнення біля Новомайорського. Фото: Bild
Бойові зіткнення біля Новомайорського. Фото: Bild

"Бавовна" у Криму

Пожежа в Новоозерному 9 вересня 2023
Пожежа в Новоозерному 9 вересня. Фото: Крымский ветер/Telegram

Неспокійним видався вечір 9 вересня в окупованому Криму. У військовій частині у Сімферополі сталася масштабна пожежа. місцеві жителі кажуть, що чули вибухи, однак представники окупаційної влади запевняють, що це пожежа "побутового характеру". 

Також голова окупаційної влади Криму ввечері 9 вересня заявив про збиття трьох дронів на заході півострова. 

Нові уламки російського дрона у Румунії

Президент Румунії Клаус Йоханніс. Фото: European People's Party
Президент Румунії Клаус Йоханніс. Фото: European People's Party

На румунській території було виявлено залишки ще одного безпілотника, схожого з моделями, що застосовуються російськими військовими. Частини пристрою було знайдено біля села Плауру у Тульчинському повіті.

Глава Румунії Клаус Йоханніс негайно прокоментував подію та заявив, що під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом він обговорив цей інцидент, отримавши запевнення у непохитній підтримці союзників.

Борис Джонсон у Львові

Борис Джонсон у Львівському університеті 9 вересня 2023
Борис Джонсон у Львівському університеті 9 вересня. Фото: Максим Козицький/Telegram

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон 9 вересня завітав до Львова. Під час свого візиту до Львова він побував у Національному університеті імені Івана Франка. Джонсон був удостоєний звання почесного доктора ЛНУ. 

Візит в Україну японського міністра

У суботу, 9 вересня, у Київ прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Відомо, що це його перший візит політика в Україну з початку повномасштабного вторгнення. 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії Йосімасу Хаясі. Лідери, зокрема, домовилися розпочати переговори, що стосуються Декларації G7 про гарантії безпеки.

Руйнівний землетрус у Марокко

Рятувальники розбирають завали у Марокко. Фото: REUTERS
Рятувальники розбирають завали у Марокко. Фото: REUTERS

9 вересня у Марокко стався потужний землетрус. Внаслідок землетрусу у цій африканській державі масштабні руйнування, а кількість загиблих перевалила за тисячу. Наразі триває ліквідація наслідків руйнівної стихії. 

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