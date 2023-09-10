Головні новини 9 вересня: події та підсумки

Наслідки землетрусу у Марокко 9 вересня 2023 року. Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki

Вчора, 9 вересня, в Індії відбувся саміт G20, підсумки якого розкритикувало українське МЗС. Також цього дня стало відомо про просування ЗСУ на Донеччині

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 9 вересня, які ви могли пропустити.

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"Занепокоєна" декларація саміту G20

Саміт G20 в Індії. Фото: the quint world

В українському МЗС заявили, що розчаровані підсумковою спільною декларацією країн "Групи двадцяти".

Речник МЗС Олег Ніколенко також запропонував свій варіант, який вигляд мала б мати підсумкова декларація саміту.

Коментар Олега Ніколенка щодо підсумків саміту G20

Просування ЗСУ на Донеччині

Воїни ЗСУ на танку. Фото: Міноборони

Військовий аналітик Юліан Рьопке в коментарі Bild повідомив, що ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та навіть начебто взяли під контроль перші будинки.

Село розташоване за 15 км на захід від Вугледара. До входу у Новомайорське ЗСУ здійснили рейд через річку Шайтанку.

Бойові зіткнення біля Новомайорського. Фото: Bild

"Бавовна" у Криму

Пожежа в Новоозерному 9 вересня. Фото: Крымский ветер/Telegram

Неспокійним видався вечір 9 вересня в окупованому Криму. У військовій частині у Сімферополі сталася масштабна пожежа. місцеві жителі кажуть, що чули вибухи, однак представники окупаційної влади запевняють, що це пожежа "побутового характеру".

Також голова окупаційної влади Криму ввечері 9 вересня заявив про збиття трьох дронів на заході півострова.

Нові уламки російського дрона у Румунії

Президент Румунії Клаус Йоханніс. Фото: European People's Party

На румунській території було виявлено залишки ще одного безпілотника, схожого з моделями, що застосовуються російськими військовими. Частини пристрою було знайдено біля села Плауру у Тульчинському повіті.

Глава Румунії Клаус Йоханніс негайно прокоментував подію та заявив, що під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом він обговорив цей інцидент, отримавши запевнення у непохитній підтримці союзників.

Борис Джонсон у Львові

Борис Джонсон у Львівському університеті 9 вересня. Фото: Максим Козицький/Telegram

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон 9 вересня завітав до Львова. Під час свого візиту до Львова він побував у Національному університеті імені Івана Франка. Джонсон був удостоєний звання почесного доктора ЛНУ.

Візит в Україну японського міністра

У суботу, 9 вересня, у Київ прибув міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Відомо, що це його перший візит політика в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії Йосімасу Хаясі. Лідери, зокрема, домовилися розпочати переговори, що стосуються Декларації G7 про гарантії безпеки.

Руйнівний землетрус у Марокко

Рятувальники розбирають завали у Марокко. Фото: REUTERS

9 вересня у Марокко стався потужний землетрус. Внаслідок землетрусу у цій африканській державі масштабні руйнування, а кількість загиблих перевалила за тисячу. Наразі триває ліквідація наслідків руйнівної стихії.

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