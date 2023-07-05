Саммит НАТО, Ставка и ЗАЭС: главное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел расширенную Ставку. На заседании речь шла об усилении обороны атомных станций, в частности ЗАЭС, ситуации на фронте и саммит НАТО, который состоится уже через неделю.

Об этом в своем обращении сообщил Владимир Зеленский.

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Зеленский провел Ставку 5 июля

Известно, что Ставка длилась два часа. Она была посвящена обсуждению "основных вызовов".

"Первое: Ставка — особенно длительное, особенно детальное заседание. В частности, по безопасности наших стратегических объектов, наших атомных станций. Были соответствующие доклады, соответствующие решения и — очень важно — контроль за исполнением решений. Кстати, максимально контактируем с партнерами для того, чтобы ни у кого в мире не было даже малейшего дефицита информации о ситуации на Запорожской АЭС и созданных Россией угрозах", — говорится в обращении.

Отдельно на заседании говорили о ситуации на фронте, а также увеличении собственного производства техники и боеприпасов.

"Очень важно: на каждом заседании Ставки снова и снова возвращаемся к вопросу боеприпасов, в частности для нашей артиллерии. И это касается не только поставок от партнеров, но и производства в Украине. Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради выполнения этого нашего стратегического, жизненно важной задачи. Постоянно прогресс в производстве оружия в Украине", — говорит Зеленский.

Зеленский о саммите НАТО

По словам главы государства, саммит НАТО состоится уже через неделю, а именно 11–12 июля.

"Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя — до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе. Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе — победила. Все зависит от партнеров", — говорит Зеленский.

Напомним, что 4 июля Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сделал заявление о ситуации на ЗАЭС. Президент Украины заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам президента, мир должен остановить это зло.