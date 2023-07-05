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Саміт НАТО, Ставка та ЗАЕС: головне з вечірнього звернення Зеленського

5 липня 2023 19:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Саміт НАТО, Ставка та ЗАЕС: головне з вечірнього звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 5 липня, президент України Володимир Зеленський провів розширену Ставку. На засіданні йшлося про посилення оборони атомних станцій, зокрема ЗАЕС, ситуацію на фронті та саміт НАТО, який відбудеться вже за тиждень. 

Про це у своєму зверненні повідомив Володимир Зеленський

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Відомо, що Ставка тривала дві години. Вона була присвячена обговоренню "основних викликів". 

"Перше: Ставка — особливо тривале, особливо детальне засідання. Зокрема, щодо безпеки наших стратегічних обʼєктів, наших атомних станцій. Були відповідні доповіді, відповідні рішення і — дуже важливо — контроль за виконанням рішень. До речі, максимально контактуємо з партнерами для того, щоб ні в кого у світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз", — йдеться у зверненні. 

Окремо, на засіданні говорили про ситуацію на фронті, а також збільшення власного виробництва техніки та боєприпасів. 

"Дуже важливо: на кожному засіданні Ставки знову й знову повертаємося до питання боєприпасів, зокрема для нашої артилерії. І це стосується не лише постачання від партнерів, а й виробництва в Україні. Я дякую кожному й кожній, хто працює заради виконання цього нашого стратегічного, життєво важливого завдання. Постійно є прогрес у виробництві зброї в Україні", — каже Зеленський. 

Зеленський про саміт НАТО

За словами глави держави, саміт НАТО відбудеться вже за тиждень, а саме 11–12 липня. 

"Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі. А отже, тиждень — до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі — перемогла. Усе залежить від партнерів", — каже Зеленський. 

 

Нагадаємо, що 4 липня Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зробив заяву щодо ситуації на ЗАЕС. Президент України заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами президента, світ має зупинити це зло.

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