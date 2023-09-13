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СБУ проверяет радиационную безопасность из-за провокаций РФ: что известно

13 сентября 2023 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ проверяет радиационную безопасность из-за провокаций РФ: что известно
Сотрудник СБУ проверяет радиационную безопасность. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины проверяет радиационную безопасность. Рейды происходят из-за провокаций России относительно использования "грязной" бомбы.

Об этом сообщает СБУ.

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"Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. Такие меры обусловлены постоянными угрозами и провокациями со стороны Кремля по использованию "грязной" бомбы", — говорится в сообщении.

В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено.

В СБУ рассказали, что за семь дней правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей, объектов критической инфраструктуры и тысячи транспортных средств, которые диверсанты РФ могли использовать для перевозки радиоактивных материалов.

Особое внимание СБУ сосредоточила на мониторинге блокпостов в прифронтовых и освобожденных районах, пунктов пропуска через границу и тому подобное.

В ходе таких проверок силовики отрабатывают общие алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны РФ.

"Рейды Служба безопасности проводила совместно с подразделениями по радиационной, химической и биологической защите Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье спасатели воспроизвели тренировочную радиационную тревогу и показали, как будут действовать все спасательные службы во время эвакуации населения из опасной зоны. Участие в тренинге приняла и команда Новини.LIVE.

Также мы писали, что россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

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