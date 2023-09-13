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СБУ перевіряє радіаційну безпеку через провокації РФ: що відомо

13 вересня 2023 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ перевіряє радіаційну безпеку через провокації РФ: що відомо
Співробітник СБУ перевіряє радіаційну безпеку. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України проводить перевірку радіаційної безпеки. Рейди відбуваються через провокації Росії щодо використання "брудної" бомби.

Про це повідомляє СБУ.

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Перевірка радіаційної безпеки

"Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання "брудної" бомби", — йдеться у повідомленні.

У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено.

У СБУ розповіли, що за сім днів правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та тисячі транспортних засобів, які диверсанти РФ могли використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

Особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і звільнених районах, пунктів пропуску через кордон тощо.

Під час таких перевірок силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку РФ.

"Рейди Служба безпеки проводила спільно з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі рятувальники відтворили тренувальну радіаційну тривогу і показали, як будуть діяти всі рятувальні служби під час евакуації населення з небезпечної зони. Участь у тренінгу взяла і команда Новини.LIVE. 

Також ми писали, що росіяни продовжують порушувати всі головні принципи ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.

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