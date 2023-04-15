СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ: он командовал артобстрелом позиций ВСУ на Луганщине

Депутат Госдумы РФ Виктор Володацкий. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила депутата государственной думы России Виктора Водолацкого в поддержке оккупационного режима на временно захваченной территории Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Обвинение

Водолацкий, который является членом прокремлевской фракции "Единая Россия", поддерживал российских захватчиков публично с начала полномасштабного вторжения. В феврале прошлого года он незаконно пересек границу и проинспектировал деятельность оккупационных органов в нескольких городах Луганщины.

Водолацкий организовал раздачу местным коллаборантам партбилетов "Единой России" и призвал "депутатов ЛНР" унифицировать "законодательство" квазиобразования по российскому образцу.

Он также посетил места базирования оккупантов на восточном фронте, где снялся в пропагандистском видео, приказывая зарядить пушку и стрелять по позициям сил обороны.

СБУ сообщила о подозрении Водолацкого в преступлениях против национальной безопасности и обороны Украины, что может привести к уголовному преследованию и судебному разбирательству.

Напомним, что 15 апреля, СБУ заявили, что осужден корректировщик, который приводил "Калибры" на Николаев. Он собирал разведанные места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.