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СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ: он командовал артобстрелом позиций ВСУ на Луганщине

15 апреля 2023 13:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ: он командовал артобстрелом позиций ВСУ на Луганщине
Депутат Госдумы РФ Виктор Володацкий. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила депутата государственной думы России Виктора Водолацкого в поддержке оккупационного режима на временно захваченной территории Луганской области. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Обвинение

Водолацкий, который является членом прокремлевской фракции "Единая Россия", поддерживал российских захватчиков публично с начала полномасштабного вторжения. В феврале прошлого года он незаконно пересек границу и проинспектировал деятельность оккупационных органов в нескольких городах Луганщины. 

Водолацкий организовал раздачу местным коллаборантам партбилетов "Единой России" и призвал "депутатов ЛНР" унифицировать "законодательство" квазиобразования по российскому образцу. 

Он также посетил места базирования оккупантов на восточном фронте, где снялся в пропагандистском видео, приказывая зарядить пушку и стрелять по позициям сил обороны. 

СБУ сообщила о подозрении Водолацкого в преступлениях против национальной безопасности и обороны Украины, что может привести к уголовному преследованию и судебному разбирательству.

Напомним, что 15 апреля, СБУ заявили, что осужден корректировщик, который приводил "Калибры" на Николаев. Он собирал разведанные места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

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