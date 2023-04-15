Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow СБУ повідомила підозру депутату Держдуми РФ: він командував артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині arrow

СБУ повідомила підозру депутату Держдуми РФ: він командував артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині

15 квітня 2023 13:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ повідомила підозру депутату Держдуми РФ: він командував артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині
Депутат Держдуми РФ Віктор Володацький. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України (СБУ) звинуватила депутата державної думи Росії Віктора Водолацького у підтримці окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також:

Звинувачення

Водолацький, який є членом прокремлівської фракції "Єдина Росія", підтримував російських загарбників публічно від початку повномасштабного вторгнення. У лютому минулого року він незаконно перетнув кордон та проінспектував діяльність окупаційних органів у кількох містах Луганщини.

Водолацький організував роздачу місцевим колаборантам партквитків "Єдиної Росії" та закликав "депутатів ЛНР" уніфікувати "законодавство" квазіосвіти на російський зразок.

Він також відвідав місця базування окупантів на східному фронті, де знявся у пропагандистському відео, наказуючи зарядити гармату та стріляти по позиціях сил оборони.

СБУ повідомила про підозру Водолацького у злочинах проти національної безпеки та оборони України, що може призвести до кримінального переслідування та судового розгляду.

Нагадаємо, що 15 квітня СБУ заявили, що засуджено коригувальник, який приводив "Калібри" на Миколаїв. Він збирав розвідані місця базування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB