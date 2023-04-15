СБУ повідомила підозру депутату Держдуми РФ: він командував артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині

Депутат Держдуми РФ Віктор Володацький. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України (СБУ) звинуватила депутата державної думи Росії Віктора Водолацького у підтримці окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Звинувачення

Водолацький, який є членом прокремлівської фракції "Єдина Росія", підтримував російських загарбників публічно від початку повномасштабного вторгнення. У лютому минулого року він незаконно перетнув кордон та проінспектував діяльність окупаційних органів у кількох містах Луганщини.

Водолацький організував роздачу місцевим колаборантам партквитків "Єдиної Росії" та закликав "депутатів ЛНР" уніфікувати "законодавство" квазіосвіти на російський зразок.

Він також відвідав місця базування окупантів на східному фронті, де знявся у пропагандистському відео, наказуючи зарядити гармату та стріляти по позиціях сил оборони.

СБУ повідомила про підозру Водолацького у злочинах проти національної безпеки та оборони України, що може призвести до кримінального переслідування та судового розгляду.

Нагадаємо, що 15 квітня СБУ заявили, що засуджено коригувальник, який приводив "Калібри" на Миколаїв. Він збирав розвідані місця базування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону.