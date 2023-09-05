СБУ проводит более 20 обысков в нескольких областях: какая причина

Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

Во вторник, 5 сентября, Служба безопасности Украины проводит обыски сразу в нескольких областях. Это связано с ранее открытыми уголовными производствами по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Суспільне, посылая на источники из СБУ.

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Обыски в 20 областях Украины

Как известно, 5 сентября сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

В настоящее время в нескольких областях осуществляется более 20 обысков.

В СБУ подчеркнули, что мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства.

Напомним, 5 сентября сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в квартире исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако.