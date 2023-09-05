СБУ проводить понад 20 обшуків у декількох областях: яка причина
У вівторок, 5 вересня, Служба безпеки України проводить обшуки одразу у декількох областях. Це пов'язано з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючи на джерела з СБУ.
Обшуки у 20 областях України
Як відомо, 5 вересня, співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.
Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків.
В СБУ наголосили, що заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.
Нагадаємо, 5 вересня співробітники Служби безпеки України проводили обшуки у квартирі виконуючого обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломако.