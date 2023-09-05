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СБУ проводить понад 20 обшуків у декількох областях: яка причина

5 вересня 2023 11:50
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СБУ проводить понад 20 обшуків у декількох областях: яка причина
Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 5 вересня, Служба безпеки України проводить обшуки одразу у декількох областях. Це пов'язано з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючи на джерела з СБУ. 

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Як відомо, 5 вересня, співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків. 

В СБУ наголосили, що заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

Нагадаємо, 5 вересня співробітники Служби безпеки України проводили обшуки у квартирі виконуючого обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломако.

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