СБУ проводить понад 20 обшуків у декількох областях: яка причина

Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ

У вівторок, 5 вересня, Служба безпеки України проводить обшуки одразу у декількох областях. Це пов'язано з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючи на джерела з СБУ.

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Як відомо, 5 вересня, співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків.

В СБУ наголосили, що заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

Нагадаємо, 5 вересня співробітники Служби безпеки України проводили обшуки у квартирі виконуючого обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломако.