СБУ и ГПУ сообщили о подозрении Азарову и его помощнице: подробности

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову и его помощнице. Она проживала в Киеве и писала ему речи для его выступлений на российских телеканалах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Скрываясь от правосудия вне Украины, экс-политик активно сотрудничает с российскими спецслужбами и проводит подрывную деятельность против Украины. С этой целью он распространяет нарративы Кремля в своих интервью российским пропагандистам Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.

"Появляясь там, он регулярно оправдывает вооруженную агрессию России, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о нашем военно-политическом руководстве", — говорят силовики.

В ходе расследования выяснилось, что тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующая госслужащая одной из столичных райадминистраций. Она делала это даже после полномасштабного вторжения в Россию.

Задержанная сторонница Николая Азарова. Источник: ГПУ

"Она дистанционно договаривалась с российскими и белорусскими информресурсами о времени и тематике его участия в прямых эфирах или записи комментариев. Общение проходило не только из собственного дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения", - заявили в СБУ.

Кроме того, чиновница администрировала Telegram- и YouTube-каналы экс-премьера, а также его личные страницы в соцсетях. Там она публиковала провокационные материалы, в которых повторяла риторику Кремля о войне в Украине, и дезинформировала об общественно-политическом положении в нашем государстве.

Фоторобот приспешницы Азарова из Москвы. Источник: ГПУ

Перед отправкой Азарову "тезисов" для его выступлений и публикацией сообщений в его интернет-ресурсах фигурантка дистанционно согласовывала все материалы с еще одной его помощницей в Москве. Ею оказалась экс-коллега фигурантки, которая после нападения России уехала в страну-агрессорку.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры экс-политику и двум его помощницам сообщено о подозрении в государственной измене.

Напомним, что ранее СБУ сообщила о новом подозрении экс-ведущей телеканалов Виктора Медведчука Диане Панченко. Также силовики сообщили о подозрении снайперу террористов "ДНР", убившего 21 украинского военного. А в Ровенской области в руки СБУ попал агент белорусского КГБ, который шпионил за северной границей.