СБУ та ГПУ повідомили про підозру Азарову та його помічниці: подробиці

Експрем'єр-міністр України Микола Азаров. Фото: УНІАН

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру країни Миколі Азарову та його помічниці. Вона проживала у Києві, і писала йому промови для його виступів на російських телеканалах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Переховуючись від правосуддя за межами України, експолітик активно співпрацює з російськими спецслужбами та проводить підривну діяльність проти України. Для цього він поширює наративи Кремля у своїх інтерв'ю російським пропагандистам Володимиру Соловйову та Ользі Скабєєвій.

"З'являючись там, він регулярно виправдовує збройну агресію Росії, тимчасову окупацію частини України, та поширює фейки про наше військово-політичне керівництво", — кажуть силовики.

В ході розслідування з'ясувалося, що тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця — чинна держслужбовиця однієї зі столичних райадміністрацій. Вона робила це навіть після повномасштабного вторгнення Росії.

Затримана поплічниця Миколи Азарова. Джерело: ГПУ

"Вона дистанційно домовлялася з російськими та білоруськими інформресурсами про час і тематику його участі в прямих ефірах або записі коментарів. Спілкування проходило не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови", — заявили в СБУ.

Крім того, посадовиця адмініструвала Telegram- та YouTube-канали експрем’єра, а також його особисті сторінки у соцмережах. Там вона публікувала провокативні матеріали, в яких повторювала риторику Кремля про війну в Україні, і дезінформувала про суспільно-політичний стан в нашій державі.

Фоторобот поплічниці Азарова з Москви. Джерело: ГПУ

Перед надсиланням Азарову "тез" для його виступів та публікацією дописів у його інтернет-ресурсах фігурантка дистанційно узгоджувала всі матеріали із ще однією його помічницею у Москві. Нею виявилась ексколега фігурантки, яка після нападу Росії виїхала до країни-агресорки.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури експолітику та двом його помічницям повідомлено про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, що раніше СБУ повідомила про нову підозру ексведучій телеканалів Віктора Медведчука Діані Панченко. Також силовики повідомили про підозру снайперу терористів "ДНР", який убив 21 українського військового. А на Рівненщині до рук СБУ потрапив агент білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном.