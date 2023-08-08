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СБУ и НАБУ разоблачили нардепа, который продавал землю Нацакадемии аграрных наук: детали

8 августа 2023 17:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ и НАБУ разоблачили нардепа, который продавал землю Нацакадемии аграрных наук: детали
СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в сотрудничестве со Службой безопасности выявили факты коррупции, связанные с народным депутатом Украины. Чиновник за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщает СБУ.

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Стоит отметить, что в СМИ пишут, что речь идет о народном депутате Анатолии Гунько.

Тем временем в СБУ сообщили, что должностное лицо, в обмен на взятку, обещал бизнесмену помощь в получении прав на использование государственных земель, принадлежащих Национальной академии аграрных наук Украины для их обработки.

Оперативные службы смогли подтвердить преступные действия депутата, поймав его "на горячем" в момент получения первой части незаконной выгоды в размере 85 тысяч долларов США.

СБУ
Расследование СБУ. Фото: СБУ

В СБУ уточнили, что в ходе уголовного процесса идет рассмотрение вопроса о предъявлении обвинений народному депутату и его двум соучастникам. Если виновность подтвердится, преступникам может грозить до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

 

Напомним, что 2 августа в Верховной Раде Украины произошли кадровые изменения: Наталья Локтионова заменила Юрия Аристова в качестве народного депутата от партии "Слуга народа". Аристов, прославившийся своей спорной поездкой на Мальдивы, досрочно сложил свои полномочия 27 июля 2023 года по собственному желанию.

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